নেত্রকোনায় সাবেক কাউন্সিলারসহ গ্রেফতার ১০

নেত্রকোনায় সাবেক কাউন্সিলারসহ গ্রেফতার ১০
নেত্রকোনায় সাবেক কাউন্সিলার নাজমুল হুদাসহ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের অন্তত ১০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (৮ নভেম্বর) ভোর থেকে রোববার (৯ নভেম্বর) ভোর পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় মোহনগঞ্জ, মদন, পূর্বধলা ও সদর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন- জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলার ও জেলা কৃষকলীগের সদস্য নাজমুল হুদা, পূর্বধলার হোগলা ইউনিয়নের পানিশা গ্রামের বাসিন্দা যুবলীগ নেতা জুবায়ের আল হাসান, মদন উপজেলার কাইটাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সদর উপজেলার বটতলা এলাকার জমশেদ মিয়ার ছেলে ছাত্রলীগকর্মী আলম মিয়া (১৮), অরংগবাজ এলাকার মেহেদী হাসানের ছেলে ইব্রাহিম খলিল (১৮), একই এলাকার তাইজুল ইসলামের ছেলে মো. জুনায়েদ হাসান ওরফে রাফি (১৬), সুলতানপুর এলাকার মোস্তফা কামালের ছেলে মো. আরিফ ওরফে জারিফ (১৬), সাতবেরিকান্দা এলাকার আনোয়ার হোসেনের ছেলে শাহাদাত রহমান ওরফে সিয়াম (১৬), একই এলাকার দুলাল মিয়ার ছেলে মো. রিয়াদ মিয়া (১৬) ও খতিবনগুয়া এলাকার কামাল পাশার ছেলে সাকিবুল ইসলাম (২১)।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভোরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী সদর উপজেলার চল্লিশা এলাকা থেকে হঠাৎ করে ঝটিকা মশাল মিছিল শুরু করে। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৭ জনকে আটক করে। ঘটনায় নেত্রকোনা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এস আই) মিনহাজুল হক বাদী হয়ে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা করে ওই দিন বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় বলে জানান মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজি শাহনেওয়াজ।
পূর্বধলা থানার ওসি মোহাম্মদ নূরুল আলম জানান, শনিবার ভোরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে জুবায়ের আল হাসানকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়। জুবায়ের তিনি ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার বওলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।
মদন থানার ওসি শামসুল আলম শাহ জানান, রোববার ভোরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে আবুল কালামকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায়।
মোহনগঞ্জ থানার ওসি আমিনুল ইসলাম বলেন, নাশকতার অভিযোগে দায়ের করা মামলার আসামি সাবেক কাউন্সিলার নাজমুল হুদাকে পৌরশহরের কাজিহাটি এলাকার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
