আমি ছাড়া জয়লাভ করা সম্ভব নয়: বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থী

আমি ছাড়া জয়লাভ করা সম্ভব নয়: বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থী
নিজেকে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত দাবি করে জয়পুরহাট জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য জোটের আহ্বায়ক আব্দুল গফুর মন্ডল বলেছেন, ধানের শীষের মার্কা পাওয়ার অধিকার একমাত্র আমারই। ধানের শীষের মার্কাটি জয়পুরহাট-১ আসনে যাকে দেওয়া হয়েছে, তার জয়লাভ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।
রোববার (৯ অক্টোবর) বিকেলে জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
আব্দুল গফুর আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে যাকে ধানের শীষের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে তা পরিবর্তন করে নতুন করে দিতে হবে।
আলোচনা সভায় উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পযার্য়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সভার আগে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাঁচবিবি শহর প্রদক্ষিণ করে।
আল মামুন/এসআর/জিকেএস