হবিগঞ্জে নিজ ঘরে ঝুলছিলো নারীর মরদেহ

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
হবিগঞ্জের মাধবপুরে সানজিদা আক্তার নিপার (৩০) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (৯ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার সম্পদপুর গ্রাম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার পেটুয়াজুড়ি গ্রামের আবু হানিফের মেয়ে সানজিদা আক্তার নিপার প্রায় ১১ বছর আগে মাধবপুর উপজেলার সম্পদপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের সঙ্গে বিয়ে হয়। তাদের দুইটি মেয়ে সন্তান রয়েছে। সম্প্রতি তাদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। রোববার পুলিশ সানজিদার নিজের ঘর থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার পর থেকে তার স্বামীসহ পরিবারের সদস্যরা পলাতক রয়েছেন।

মাধবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শহিদ উল্যাহ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে সদর আধুনিক হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এখন পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

