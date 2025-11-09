ভিডিও ভাইরাল
শেখ হাসিনাকে জিয়াউর রহমানের ‘অর্ধাঙ্গিনী’ বললেন বিএনপি নেতা
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জিয়াউর রহমানের ‘স্ত্রী’ সম্বোধন করেছেন মেহেদী হাসান সেলিম ভূঁইয়া নামের এক বিএনপি নেতা। এ ঘটনার ১৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
কুমিল্লার তিতাসে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা সভায় এই সম্বোধন করে বসেন তিনি। মেহেদী হাসান তিতাস উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বেলা ১১টায় তিতাস উপজেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আক্তারুজ্জাম সরকার। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে তিতাস উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান সেলিম ভূঁইয়ার বক্তব্যের পালা এলে তিনি বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, ‘শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অর্ধাঙ্গিনী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি’।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে মেহেদী হাসান সেলিম ভূঁইয়া জাগো নিউজকে বলেন, “৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভাটি আমি পরিচালনা করছিলাম। একপর্যায়ে যখন আমার বক্তব্যে পালা এলো, তখন আমি বক্তব্যের শুরুতেই স্বাধীন বাংলার মহান ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্ত্রী জননেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলতে গিয়ে ভুলে শেখ হাসিনার নাম চলে আসে। এটি ছিল একটি ‘স্লিপ অব টাং’ এবং আমার অজান্তে এই ভুলটি ঘটে। যে কারণে সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সবার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।”
কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আক্তারুজ্জামান সরকারকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ না করায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/জিকেএস