খাগড়াছড়ি কারাগার থেকে দুই আসামির পলায়ন, একজন আটক

প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের দেওয়াল টপকে দুই আসামির পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে কিছুক্ষণ পরে স্থানীয়দের সহায়তায় শহরের টিঅ্যান্ডটি গেটের সামনে থেকে রাজিবুল হোসেন নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (৯ নভেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, বিকেল আনুমানিক সাড়ে ৫টার দিকে কারাগারের দক্ষিণ পাশের দেওয়াল টপকে পালিয়ে যায় দুই হাজতি। পালিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় খাগড়াছড়ি টিএন্ডটি গেটের সামনে থেকে রাজিব হোসেনকে আটক করা হয়। তবে পালিয়ে যাওয়া শফিকুল ইসলাম এখনো পলাতক।

পালিয়ে যাওয়া দুই আসামি হলো, খাগড়াছড়ি সদরের ইসলামপুর এলাকার মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে শফিকুল ইসলাম (২৪) ও রামগড় উপজেলার সিলেটিপাড়া এলাকার মৃত বাচ্চু মিয়ার ছেলে রাজিব হোসেন (২০)।

খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার মো. আরেফিন জুয়েল বলেন, দুই হাজতি দেওয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা করে। স্থানীয়দের সহায়তায় একজনকে আটক করা হয়েছে। অপরজনকে আটকের চেষ্টা করা হচ্ছে। পলাতক আসামিকে ধরতে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

