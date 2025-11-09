  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহের নতুন ডিসি আব্দুল্লাহ আল মাসউদ

প্রকাশিত: ১০:১২ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
ঝিনাইদহের নতুন ডিসি আব্দুল্লাহ আল মাসউদ
মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ

ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ আব্দুল আওয়ালকে বদলি করা হয়েছে। নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদকে।

রোববার (৯ নভেম্বর) সন্ধ্যার পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আমিনুল ইসলাম সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানা গেছে।

ঝিনাইদহ ছাড়াও নতুন ডিসি পাওয়া জেলাগুলো হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নড়াইল, জামালপুর, মেহেরপুর, কিশোরগঞ্জ, ঝালকাঠি, গোপালগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, পঞ্চগড়, জয়পুরহাট, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ ও চাঁদপুর।

