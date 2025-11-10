পশুর নদীতে নিখোঁজ পর্যটকের মরদেহ উদ্ধার
মোংলার পশুর নদীতে পড়ে নিখোঁজ আমেরিকা প্রবাসী রিয়ানা আবজালের (২৮) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
সোমবার (১০ নভেম্বর) সকাল ৭টার দিকে নদীর জয়মনিরঘোলের সরকারি খাদ্য গুদাম জেটি এলাকার থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
বাবা-মাসহ স্বজনের সঙ্গে সুন্দরবন ভ্রমণে এসেছিলেন রিয়ানা আবজাল। তারা ঢাকার উত্তরার বাসিন্দা। বাবা পেশায় বিমান বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার। আর রিয়ানা বিমান বাহিনীর পাইলট ছিলেন। স্বামীসহ বসবাস করতেন আমেরিকায়। গত মাসের মাঝামাঝি আমেরিকা থেকে ঢাকায় আসেন রিয়ানা। ২০২১ সালে রিয়ানার বিয়ে হয় আমেরিকা প্রবাসীর। তাদের কোনো সন্তান ছিল না।
রিয়ানার বাবা আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘রিয়ানাকে কুমিল্লার লাঙ্গলকোটে শ্বশুরবাড়িতে দাফন করা হবে। এদিকে স্ত্রী নিখোঁজের খবর পাওয়ার পর রোববার রিয়ানার স্বামী তৌহিদুল ইসলাম ঢাকায় আসেন।’
কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, ‘শনিবার ১৪ পর্যটক সুন্দরবনের করমজল ভ্রমণে বের হয়। বোটটি দুপুর ১টার সুন্দরবনের ঢাংমারি খাল সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে প্রবল ঢেউয়ে বোটটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। স্থানীয় বোটের সহায়তায় ১৩ জন টুরিস্টকে জীবিত উদ্ধার করা হলেও একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পরে বোটে থাকা এক ব্যক্তি বিষয়টি কোস্টগার্ডকে অবগত করেন।’
তিনি বলেন, ‘পরে কোস্টগার্ডের দুটি উদ্ধারকারী দল অতিদ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং নিখোঁজ পর্যটকের অনুসন্ধানে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। তিনদিনের ধারাবাহিক অনুসন্ধানের পর সোমবার সকাল ৭টার দিকে মোংলার সাইলোর জেটি সংলগ্ন পশুর নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় নিখোঁজ পর্যটকের মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।’
কোস্টগার্ডের এ কর্মকর্তা বলেন, ‘পর্যটকদের সুরক্ষা ও ঝুঁকিমুক্ত ভ্রমণ নিশ্চিতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।’
