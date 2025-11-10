  2. দেশজুড়ে

উখিয়া বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ দোকান পুড়ে ছাই, ব্যবসায়ীর মৃত্যু

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৬:২৬ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
উখিয়া বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ দোকান পুড়ে ছাই, ব্যবসায়ীর মৃত্যু
কক্সবাজারের উখিয়া বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে/ছবি-জাগো নিউজ

কক্সবাজারের উখিয়া বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে পুড়ে মো. আলী নামের এক পোশাক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উখিয়া বাজারে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দুই ঘণ্টা পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ব্যবসায়ী শামসুল হক জানান, বিকেলে হঠাৎ উখিয়া বাজারের পশ্চিম দিকে একটি মার্কেটে আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসারসহ উপজেলা প্রশাসনের লোকজন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালান। দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এসময় মো. আলী নামের এক পোশাক ব্যবসায়ী দোকানের ভেতরে দগ্ধ হলে তার মৃত্যু হয়।

উখিয়া বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ১৫ দোকান পুড়ে ছাই, ব্যবসায়ীর মৃত্যু

উখিয়া বাজারে ব্যবসায়ী আমান উল্লাহ জানান, উখিয়া বাজারে পশ্চিম পাশের মাকের্টে আগুন লেগে কাপড়, ফল, সার, মুদি, ওষুধ, কাঁচামাল ও লন্ড্রিসহ আনুমানিক ১৫-২০টি দোকান আগুনে পুড়েছে। তবে কীভাবে আগুনের সূত্রপাত তা জানা যায়নি।

উখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. কামরুল হাসান চৌধুরী জানান, ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিটসহ সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার ও উপজেলা প্রশাসনসহ স্থানীয়দের সহায়তায় দুই ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

তিনি আরও জানান, অগ্নিকাণ্ডে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ১৫-২০টি দোকান পুড়েছে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে কাজ চলছে।

জাহাঙ্গীর আলম/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।