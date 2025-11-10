কুড়িগ্রাম সীমান্তে ১৩ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

কুড়িগ্রাম সীমান্তে ১৩ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ
কুড়িগ্রামের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় অভিযানে প্রায় ১৩ লাখ ১৮ হাজার ৪০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্য ও মাদকদ্রব্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় এক চোরাকারবারিকে আটক করা হয়েছে।
সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কুড়িগ্রাম ২২ বিজিবি এই তথ্য জানায়। এর আগে দিনগত রাতে নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারীর বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।
বিজিবি জানায়, কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়নের (২২ বিজিবি) বিশেষ অভিযানিক দল জেলার নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারীর বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ভারতীয় মদ ৯২ বোতল, গাঁজা নয় কেজি, ৬৭ পিস ইয়াবা।
এ ছাড়াও প্যান্ট পিস, গবাদিপশু, জিরা, পিয়াজ ও চিনি রয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য ১৩ লাখ ১৮ হাজার ৪০০ টাকা।
কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়ন (২২ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মাহবুব-উল-হক জানান, ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় মাদক ও চোরাচালানি পণ্য পাচাররোধে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে।
রোকনুজ্জামান মানু/কেএইচকে/জেআইএম