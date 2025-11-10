ভিডিও ভাইরাল
চোর সন্দেহে বাড়ি থেকে তুলে এনে দুই কিশোরকে রাতভর নির্যাতন
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে দোকানে চুরির অপবাদে দুই কিশোরকে বাড়ি থেকে তুলে এনে রাতভর বেধড়ক মারধর করে আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার (১০ নভেম্বর) দিনগত রাত ২টার দিকে উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের তারাপুর বাজারে এই ঘটনা ঘটে।
অভিযোগ উঠেছে, রাতভর নির্যাতনের পর সকাল ৭টার দিকে বাজার সংলগ্ন বিএনপি নেতার ‘স’ মিলে সালিশ বৈঠকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।
ভুক্তভোগীরা হলেন- একই ইউনিয়নের তারাপুর গ্রামের দিনমজুর রাজু হোসেনের ছেলে রাকিব হোসেন (১৭) এবং বাদশা আলমের ছেলে সাইফ হোসেন (১৭)। তারা বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
অপরদিকে, এ ঘটনায় রাকিবকে মারধরের ৪৫ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সোমবার দুপুরে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। তাতে দেখা যায়, কয়েকজন মিলে রাকিবের হাত, মুখ ও গলা চেপে ধরে রেখেছেন। আরেকজন বাঁশের লাঠি দিয়ে মারধর করছে। এসময় ‘আমি কিছু করি নাই, ও মা গো বলে’ চিৎকার করেন রাকিব।
জানা গেছে, রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের তারাপুর বাজারের ব্যবসায়ী আবুল কালাম আজাদের দাদি বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান। আজাদ দোকান বন্ধ করে দাদীর বাড়িতে চলে যান। পরে রাত ১১টার দিকে ফিরে দেখেন তার দোকানের পিছনের দরজা খোলা। ড্রয়ারে টাকা, সিগারেটসহ কিছু মালামাল নেই। এ সময় বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজখবর নিয়ে আজাদ রাকিব ও সাইফকে সন্দেহ করেন। পরে তিনিসহ তার লোকজন উপজেলার নন্দলালপুর এলাকা থেকে রাত ২টার দিকে ফোনে যোগাযোগ করে রাকিব ও সাইফকে বাজারে ডেকে আনেন এবং আজাদ, তার চাচাতো ভাই মিজান, হাসানসহ বেশ কয়েকজন রাতভর কাঠ ও বাঁশের লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে চুরির কথা স্বীকার করিয়ে আটকে রাখে।
এরপর সোমবার সকালে জগন্নাথপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল করিম বিশ্বাসের ‘স’ মিলে সালিশ বৈঠক বসান তারা। সালিশে দোকানদারের ক্ষতিপূরণ হিসেবে দুই কিশোরকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন বিএনপি নেতা। এরপর সাইফের মা পলি খাতুন ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করেন এবং অবশিষ্ট টাকা বাকী রেখে তাদের উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে আসেন। পরে সকাল ১০টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
মারধরের শিকার রাকিব হোসেন বলেন, আজাদের দোকানে আমরা নিয়মিত ক্যারাম খেলি। গতকাল রাতেও বাজারে ছিলাম। এরপর রাত ১১টার দিকে নন্দলালপুর ইউনিয়নে খালাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। পরে রাত ২টার দিকে হঠাৎ আজাদ বারবার বিভিন্ন নাম্বার দিয়ে কল দিতে থাকেন। পরে আমরা বাড়িতে আসলে আজাদ, তার চাচাতো ভাই মিজান, হাসানসহ অনেকেই আমাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে বাজারে যায়। সেখানে ফজরের আজান পর্যন্ত বাঁশের লাঠি এবং কাঠ দিয়ে ব্যাপক মারপিট করে আটকে রাখেন।
আহত সাইফ হোসেন বলেন, আমরা চুরি করিনি। তবুও শুধু সন্দেহ করেই সারারাত ধরে তারা হাতে, পায়ে, পিঠে প্রচুর মারধর করে আমাদের। পরে সকালে করিম মেম্বার সালিশে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করলে ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করে ছাড়া পাই।
সাইফের মা পলি খাতুন বলেন, আমার ছেলে চুরি করেনি। তবুও অমানবিকভাবে মেরেছে। চিকিৎসা করার জন্য জরিমানা মেনে নিয়ে অগ্রিম ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করে ছেলেকে নিয়ে প্রথমে বাড়ি এবং পরে হাসপাতালে ভর্তি করেছি। আমরা এর বিচার চাই। কিন্তু করিম মেম্বাররা তো প্রভাবশালী। আমাদের বিচার কে করে দেবে।
এ সময় অভিযোগ অস্বীকার করে দোকানদার আবুল কালাম আজাদ বলেন, দাদি মারা যাওয়ার খবর শুনে সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে চলে যাই। রাত ১১টার দিকে ফিরে দেখি পিছনের দরজা খোলা। ড্রয়ারে ৫৫ হাজার টাকা নেই, কিছু সিগারেট ও অন্যান্য মালামাল নেই। পরে খোঁজ নিয়ে রাকিব ও সাইফের প্রতি সন্দেহ হয়। এরপর সবাই মিলে ওদের ডেকে বাজারে আনলে উৎসুক জনতা মারধর করে। মারধরের পর ওরা চুরির কথা স্বীকার করলে বিএনপি নেতা করিম সকালে সালিশ বসিয়ে সমাধান করেন।
তবে এ বিষয়ে বাজার কোনো দোকানদার এবং স্থানীয়রা কোনো কথা বলতে রাজি হননি।
জগন্নাথপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল করিম বিশ্বাস (মেম্বার) বলেন, চোরকে গণপিটুনি দিয়ে জনগণ আমার কাছে নিয়ে আসে। আমি তাদের এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি। তবে সালিশ করিনি। শুনেছি ৩৭ হাজার টাকা চুরি হয়েছে। ৩০ হাজার টাকায় মিটমাট হয়েছে।
কুমারখালী থানার ওসি খন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, কোনো ঘটনায় আইন হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়। চুরির ঘটনায় মারধরের কথা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
