মেহেরপুর কৃষি অফিসে দুদকের অভিযান
মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নানা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (১০ নভেম্বর) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর কৃষি অফিসারের কার্যালয়ে দুদকের একটি দল অভিযান পরিচালনা করে।
এ সময় কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের কাছ থেকে বিগত সময়ের কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন বরাদ্দের বিস্তারিত তথ্য গ্রহণ করে দুদকের দলটি। দুদক কুষ্টিয়া শাখার সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায়ের নেতৃত্বে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন নথিপত্র পর্যবেক্ষণ করে দুদক কর্মকর্তারা।
বিজন কুমার রায় জানান, বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে পেঁয়াজের প্রণোদনা ও বীজ বিতরণ, বাঁশ ক্রয়ে মৃত ব্যক্তির নামে টাকা উত্তোলন, মৃত ব্যক্তির স্বাক্ষরে ভাউচার প্রদর্শন, সার বিতরণ, অন্যান্য প্রণোদনার মধ্যে তাল বীজ রোপণের বিষয়ে নথি সংগ্রহ করা হয়। পরে কয়েকটি কৃষকের কাছে গিয়ে বাস্তব চিত্রের সঙ্গে প্রদত্ত তথ্য যাচাই করেন দুদক কর্মকর্তারা। সরেজমিন তদন্তের মাধ্যমে প্রতিবেদন দেয়ার কথা জানান দুদক কর্মকর্তা।
আসিফ ইকবাল/এনএইচআর/এমএস