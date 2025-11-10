  2. দেশজুড়ে

হাসনাত আবদুল্লাহ

প্রকাশিত: ০৯:৪২ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
চাঁদপুরে এনসিপির সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখেন হাসনাত আবদুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, বিএনপি জিয়াউর রহমানের আদর্শ থেকে শত শত মাইল দূরে চলে গেছে। যারা তার আদর্শের রাজনীতি করবেন তাদেরকে এনসিপিতে স্বাগতম।

তিনি আরও বলেন, ‘হাইব্রিড নেতারা বিএনপিকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে। তারা আজ বিএনপির মধ্যে কোণঠাসা।’

সোমবার (১০ নভেম্বর) রাতে চাঁদপুর শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এনসিপি চাঁদপুর জেলার সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন হাসনাত আবদুল্লাহ।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‌‘আগামী নির্বাচনের আগে অবশ্যই জুলাই সনদের আদেশ বাস্তবায়ন হতে হবে। আর সেই আদেশ অবশ্যই ড. ইউনূসকে দিতে হবে।’

এনসিপি জোটে যাবে না, স্বতন্ত্র নির্বাচন করবে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের সঙ্গে অনেকে সংস্কারপন্থি হয়ে আসতে চান। যারা বাংলাদেশ বিশ্বাস করেন, জুলাই বিশ্বাস করেন, চাঁদাবাজ-টেন্ডারবাজদের বিপক্ষে, সন্ত্রাসের বিপক্ষে তাদেরকে দলে নিয়ে আমরা জোট করবো।’

এনসিপি চাঁদপুর জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী মাহবুব আলমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক ও কুমিল্লা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আতাউল্লাহ, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব মুহাম্মদ মিরাজ মিয়া, কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক আরিফ তালুকদার, নাভিদ নাওরোজ শাহ, মাহবুব আলম, কেন্দ্রীয় সদস্য সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

শরীফুল ইসলাম/এসআর/এমএস

