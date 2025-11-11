  2. দেশজুড়ে

মাইক্রোবাসের ধাক্কায় সিএনজির গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, নিহত ১

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৩:২৭ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় মাইক্রোবাসের ধাক্কায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে সিএনজিতে থাকা এক আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। এ ঘটনায় সিএনজিচালক শান্ত আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইল-তারাকান্দি সড়কের উপজেলার নগরবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়রা জানায়, একজন যাত্রী নিয়ে টাঙ্গাইল থেকে ছড়ে আসা একটি সিএনজি ভূঞাপুরের দিকে যাচ্ছিলো। বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে সিএনজিটি কালিহাতী উপজেলার নগরবাড়ি এলাকায় পৌঁছালে একটি মাইক্রোবাস পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে সিএনজিটির গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে আগুন ধরে যায়। এসময় চালক শান্ত বাইরে বের হয়ে আসলেও ভিতরে আগুনে পুড়ে মারা যায় এক যাত্রী। খবর পেয়ে ভূঞাপুর ও এলেঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

কালিহাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বলেন, ভূঞাপুরগামী একটি সিএনজির পিছন থেকে মাইক্রোবাস ধাক্কা দিলে সিএনজিতে আগুন লেগে যায়। এতে সিএনজির যাত্রী আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যায়। নিহতের পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরিচয় পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে৷

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এনএইচআর/এমএস

