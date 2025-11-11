  2. দেশজুড়ে

মুন্সিগঞ্জে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আরও একজনের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৪৮ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
মুন্সিগঞ্জে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আরও একজনের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ সদরের মোল্লাকান্দিতে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় রায়হান খান (২২) নামে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তার মৃত্যু হয়।

জানা গেছে, নিহত রায়হান খান চরডুমুরিয়ার রুস্তম খানের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম বলেন, আমরা জানতে পেরেছি চিকিৎসাধীন অবস্থায় রায়হান খানের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

তিনি আরও বলেন, সোমবার (১০ নভেম্বর) একজন নিহতের ঘটনায় এখন পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ হয়নি। ওই ঘটনায় শাকিল ঢালী ও জিহাদ হোসেন নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১০ নভেম্বর আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপি সমর্থিত দুই গ্রুপের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে আরিফ মীর (৩৫) নামে বিএনপি কর্মীর মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় রায়হান খান ও ইমরান মীর (২৪) নামে আরও দুই যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকায় চিকিৎসাধীন ছিল। এরমধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রায়হান খানের মৃত্যু হয়।

এদিকে, ইউনিয়নটির বিবদমান দুটি পক্ষের একটির নেতৃত্বে আছেন ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ওয়াহিদ রায়হান ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আতিক মল্লিক। অপর পক্ষের নেতৃত্বে আছেন সদর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক উজির আহমেদ ও ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আওলাদ হোসেন মোল্লা। এর আগে গত সপ্তাহের রোববার রাতে দুপক্ষের বিরোধে ওয়াহিদ-আতিক মোল্লাদের সমর্থক তুহিন দেওয়ান (২২) নামে এক তরুণকে গুলিকরে হত্যা করে প্রতিপক্ষের লোকজন।

