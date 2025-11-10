মুন্সীগঞ্জে দু’পক্ষের সংঘর্ষ, গুলিতে যুবক নিহত
মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার চরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে গুলিতে আরিফ মীর (৩৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
সোমবার (১০ নভেম্বর) ভোরে মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের চর ডুমুরিয়া গ্রামের মীর বাড়ির সামনে চলা কয়েক দফা সংঘর্ষে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আরিফ মীর চর ডুমুরিয়া গ্রামের খবির মীরের ছেলে।
স্থানীয়রা জানান, জিন্নত মীর ও হোসেন মীরের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলছিল। এই বিরোধের জের ধরে ভোর থেকেই ওই এলাকায় ককটেলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয় দুই পক্ষের।
এ বিষয়ে মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. রুহুল আমিন জানান, দুইজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে স্থানীয়রা। এদের মধ্যে আরিফ হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই মৃত্যুবরণ করেন। অপরজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মুন্সিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম জানান, সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
