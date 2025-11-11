  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ীতে যুবলীগ-ছাত্রলীগের ৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৭:৪৬ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
রাজবাড়ী‌তে নাশকতা করার পরিকল্পনা ও প্রস্তু‌তিকালে নিষিদ্ধ ঘোষিত যুবলীগ, ছাত্রলীগসহ অন্যান্য সংগঠনে‌র ৪ জন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজবাড়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাপস কুমার পাল এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- রাজবাড়ী সদরে বানিবহরতখোলা গ্রামের মৃত আজাহার মিয়ার ছেলে জ‌সিম উদ্দিন (৩৭), জিলালের ছেলে রানা (২০), সাহাবু‌দ্দিনের ছেলে সোহাগ (২২) ও সাহিনের ছেলে সা‌কিব (২০)। এরা সবাই নিষিদ্ধ ঘোষিত যুবলীগ, ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য।

পু‌লিশ জানায়, রাজবাড়ী সদর থানার রা‌ত্রিকলীন টহল টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১০ নভেম্বর গভীর রাতে বা‌নিবহের জ‌সি‌ম উদ্দিনের বাড়ির সামনের পাকা রাস্তার ওপর থেকে তাদের আটক করেন। এ সময় রাজবাড়ী জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান মিয়া সোহেল ওরফে জামাই সোহেলসহ ১৫ থেকে ২০ পা‌লিয়ে যায়। তারা বর্তমান সরকারকে উৎখাত, রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র, দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি, জন‌ নিরাপত্তা বিপন্ন ক‌রা, জনমনে ত্রাশ ও আতঙ্ক সৃ‌ষ্টির লক্ষ্যে ব্যানার ও মশাল নিয়ে নাশকতা করার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এসময় রা‌কিব (২২), তুষা‌র (২২), রাজু সরদার (২২), মাসুদ মণ্ডল (২৮), আবির (২০), নুরুজ্জামান মিয়া ওরফে জামাই সোহেল উপস্থিত ছিল। এরা সবাই পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়।

রাজবাড়ী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাপস কুমার পাল এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এজাহারের ১০ নম্বর পলাতক আসামি নুরুজ্জামান মিয়া ওরফে জামাই সোহেল বিকাশের মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা ১ নম্বর আসামির কাছে পাঠায়। এই টাকা দিয়ে আসামিরা ভাগ করে নিয়ে নাশকতার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। নাশকতা ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষায় পুলিশ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

