নোয়াখালীতে যুবশক্তির ৪১ সদস্যের কমিটির ৩১ জনের পদত্যাগ

প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
নোয়াখালীতে জাতীয় যুবশক্তির সদ্য ঘোষিত ৪১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির ৩১ সদস্য পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।

বুধবার (১২ নভেম্বর) দুপুর ১২টা পর্যন্ত নিজেদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও মেসেঞ্জার গ্রুপে ঘোষণা দিয়ে কমিটিতে থাকা ৩১ জন সদস্য পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এর আগে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাতে দলের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে ওই কমিটি প্রকাশ করা হয়।

পদত্যাগকারীরা অসাংগঠনিক কার্যক্রমসহ বৈষম্যের শিকার হওয়ার অভিযোগ তুলে এ ঘোষণা দেন তারা। পদত্যাগকারীদের মধ্যে কয়েকজন শহীদ পরিবারের সদস্য ও জুলাই আন্দোলনে আহত যোদ্ধারাও রয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কমিটি ঘোষণার পর প্রথমে পদত্যাগ করেন সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক ইয়াছিন আরাফাত। এর পরপরই যুগ্ম-সদস্যসচিব–১ ব্যতীত অন্য সব যুগ্ম-সদস্যসচিব, সিনিয়র যুগ্ম-সদস্যসচিবসহ অন্য নেতারা একযোগে পদত্যাগ করেন। এতে সংগঠনের মধ্যে ব্যাপক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।

পদত্যাগকারীদের অভিযোগ, তৃণমূলের নিবেদিতপ্রাণ নেতাকর্মীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের লবিংয়ের ভিত্তিতে কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে প্রকৃত ত্যাগী ও মাঠের নেতারা উপেক্ষিত হয়েছেন।

ঘোষিত কমিটির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক ইয়াছিন আরাফাত জাগো নিউজকে বলেন, আমরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছিলাম আজ আমরাই বৈষম্যের শিকার হলাম। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দরা তাদের পছন্দের মানুষ দিয়ে স্বজনপ্রীতির কমিটি করেছেন। তাই আমি পদত্যাগ করার পর একে এক পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে। সব মিলিয়ে এই কমিটি আর চলার মতো অবস্থায় নেই।

বুধবার বিকেলে নোয়াখালী প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে বিস্তারিত জানানো হবে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে একাধিক পদত্যাগকারী বলেন, সংগঠনের প্রতি অনুগত থাকলেও কমিটিতে থেকে রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে আপস করা সম্ভব নয়। কমিটিতে স্থান পাওয়া অনেকে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত ও জুলাই যোদ্ধাদের ওপর সরাসরি হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

এদিকে পদত্যাগকারীদের মধ্যে শহীদ পরিবারের সদস্য ও জুলাই আন্দোলনে আহত যোদ্ধারাও রয়েছেন। কমিটি ঘোষণার পর থেকেই জেলা কমিটির ভেতরে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে, যা আরও বিস্তৃত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মো. তারিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, বিষয়টি আমার সদস্যসচিব দেখছেন। তিনি ভালো বলতে পারবেন।

জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, আমরা সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নোয়াখালী জেলা আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেছি। কারও কোনো অভিযোগ থাকলে অফিসিয়ালি আমাদের জানাতে পারেন। সেরকম কিছু এখনো আমরা পাইনি। অভিযোগ পেলে যাচাই করে বিবেচনা করা হবে।

