প্রধান শিক্ষকের ডাস্টারের আঘাতে রক্তাক্ত ছাত্রী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:২৮ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে কেশবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক এক ছাত্রীকে ডাস্টার দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করার অভিযোগ উঠেছে। রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে ঘটে এ ঘটনা ঘটে। তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের নাম ফরুক আহমেদ। অপরদিকে আহত ছাত্রী পাটলী ইউনিয়নের নন্দিরগাঁও পূর্বপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মুজিবুর রহমানের মেয়ে সাইদা বেগম (১৪)। তিনি ওই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ফরুক আহমেদ ক্লাসে পড়ানোর সময় সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সাইদাকে ডাস্টার দিয়ে আঘাত করেন। এতে ছাত্রীর মাথা ও হাতে আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত হন। পরে সহপাঠীরা তাকে উদ্ধার করে জগন্নাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়, যেখানে তাকে চিকিৎসা দেয়া হয়। ঘটনার পর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসী ও অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিচারের দাবি জানায়।

নির্যাতিত ছাত্রী সাইদার বাবা মুজিবুর রহমান বলেন, এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।

তবে এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের বক্তব্য জানতে একাধিবার ফোন করা হলেও সংযোগ বন্ধ পাওয়া যায়।

জগন্নাথপুর উপজেলা অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজার অরূপ কুমার রায় বলেন, ঘটনাটি সত্যি অনেক দুঃখজনক। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ( ওসি) মাহফুজ ইমতিয়াজ ভূঞা বলেন, এখন পর্যন্ত এই ঘটনা সম্পর্কে কেউ আমাদের অবগত করেনি। তবে এই ঘটনায় কোনো অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

