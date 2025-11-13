  2. দেশজুড়ে

মিরসরাই

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দূরপাল্লার বাস কম

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দূরপাল্লার বাস কম

আওয়ামী লীগের ঢাকা লকডাউন কর্মসূচির প্রভাবে যান চলাচল কমেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল থেকে সড়কে অন্যদিনের তুলনায় গণপরিবহন চলাচল কিছুটা কম দেখা গেছে। অভ্যন্তরীণ রুটে অল্পসংখ্যক বাস চলাচল করলেও দূরপাল্লার বাস তেমন চোখে পড়েনি। তবে ট্রাক, কাভার্ডভ্যান, লরি, পিকআপ চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

মিরসরাই উপজেলার ধুমঘাট থেকে সীতাকুণ্ড উপজেলার সিটি গেইট এলাকা পর্যন্ত মহাসড়কের ৬০ কিলোমিটার এলাকার কোনো একটি জায়গায় বুধবার রাতে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভের দাবি করে একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার হয়। তবে পুলিশ বলছে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

এদিকে রাত থেকে দুই উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভসহ ও অবস্থান নিয়েছে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মহাসড়কে দূরপাল্লার বাস ছাড়া সব ধরনের যানবাহন চলাচল করছে। সড়কের বিভিন্ন স্পটে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে। মানুষের চলাচলও অন্যদিনের মতো স্বাভাবিক রয়েছে। খোলা রয়েছে সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

উত্তর বাসের চালক নুর উদ্দিন বলেন, চট্টগ্রাম-বারইয়ারহাট রুটে চলাচল করা বাসও অনেকগুলো চলছে না। এছাড়া মিরসরাইয়ে বিএনপির সমাবেশের জন্য কিছু বাসের রিজার্ভ ভাড়া থাকায় চলছে না। তবে দূরপাল্লার বাস একেবারে কম চলছে।

মিরসরাই পৌরসভা জামায়াতের আমির শিহাব উদ্দিন বলেন, আওয়ামী লীগের সব ধরনের নাশকতা এড়াতে জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা পাহারায় রয়েছে। বুধবার রাত থেকে কয়েকটি স্পটে বিক্ষোভ মিছিল ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান ও জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আবদুল হালিম জানান, যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মহাসড়কে প্রায় ২০টি স্পটে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সড়কে যান চলাচলও স্বাভাবিক রয়েছে।

এম মাঈন উদ্দিন/এমএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।