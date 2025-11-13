  2. দেশজুড়ে

হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সচালকের ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল

প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভেতর রোগী বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সচালক বিপ্লব সরদারের (৩৪) ইয়াবা সেবনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

৩ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, বিপ্লব হাসপাতালের একটি জরাজীর্ণ কক্ষে বসে ইয়াবা সেবন করছেন। এসময় পাশে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিপ্লব সরদার সাতৈর ইউনিয়নের কাদিরদী গ্রামের আতিয়ার নামের এক ব্যক্তির মালিকানাধীন অ্যাম্বুলেন্স চালান। তিনি নিয়মিতভাবে বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ফরিদপুর মেডিকেলসহ বিভিন্ন হাসপাতালে রোগী পরিবহন করেন। বিপ্লব দক্ষিণ কামার গ্রামের মিলু সরদারের ছেলে।

সচেতন নাগরিকরা বলছেন, একজন মাদকাসক্ত চালকের হাতে রোগী পরিবহনের দায়িত্ব থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এতে রোগী ও তার স্বজনদের জীবন যে কোনো সময় বড় বিপদের মুখে পড়তে পারে।

ইয়াবা সেবনের বিষয়টি স্বীকার করে বিপ্লব সরদার জাগো নিউজকে বলেন, ‌‘ঘটনাটি বোয়ালমারী হাসপাতালের একটি জরাজীর্ণ ভবনের ভেতরের। ওখাসে বসে অনেকেই ইয়াবা সেবন করেন। ওখানে অনেক অনৈতিক কাজও হয়। ঘটনার সময় আমি ওখানে গিয়ে দেখি মান্না নামের একজন ইয়াবা সেবন করছেন। আমিও বিশ্বাস করে তাদের সঙ্গে শখের বশে ইয়াবা সেবন করি এবং ভিডিও করতে বলি। পরবর্তীতে সে হয়তো আমার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ভিডিওটি ছড়িয়ে দিয়েছে।’

এ বিষয়ে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. নাজমুল হাসান বলেন, ‘অ্যাম্বুলেন্সটি ব্যক্তি মালিকানাধীন। তবুও বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। আমরা বিষয়টি প্রশাসনকে জানাবো।’

বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘অ্যাম্বুলেন্সের মালিকের সঙ্গে কথা বলে চালককে চাকরিচ্যুত করা হবে। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।’

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তানভীর হাসান চৌধুরী বলেন, ‘কোনো নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি কোনো যানবাহন চালাতে পারবেন না। বিশেষ করে অ্যাম্বুলেন্সের মতো জরুরি সেবামূলক গাড়ি তো নয়-ই। বিষয়টি আমরা অবশ্যই খতিয়ে দেখবো।’

