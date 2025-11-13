  2. দেশজুড়ে

ফেনীতে যাত্রীবাহী বাস থেকে ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা নারী আটক

প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ফেনীতে যাত্রীবাহী বাস থেকে ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা নারী আটক

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীতে একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি করে ৩৮০০ পিস ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা নারীকে আটক করেছে র‌্যাব। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকালে তাকে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আটক নারীর নাম জহুরা বেগম (৪২)। তিনি তিনি কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের মো. সালামের স্ত্রী।

র‌্যাব জানায়, বুধবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে সন্দেহভাজন পরিবহনে যাত্রীদের তল্লাশি চালানো হয়। রাত ১২টার দিকে গোবিন্দপুর এলাকায় চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা বরিশালগামী একটি বাস থেকে ৩৮০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ জোহুরা বেগমকে আটক করা হয়।

ফেনীস্থ র‌্যাব-৭ এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ.আর.এম. মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, উদ্ধারকৃত ইয়াবার আনুমানিক মূল্য ১১ লাখ ৪০ হাজার টাকা। যাচাই-বাছাই শেষে জব্দকৃত মালামালসহ ওই নারীকে বৃহস্পতিবার ফেনী মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ফেনী মডেল থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ সামসুজ্জামান বলেন, ফেনীতে র‌্যাবের হাতে ইয়াবাসহ আটককৃত নারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

