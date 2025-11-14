অষ্টগ্রামে কৃষকদের প্রতিবাদ সভা
কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে সেচ প্রকল্প নিয়ে মিথ্যা তথ্য ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করেছেন কৃষকেরা। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে অষ্টগ্রাম জিরো পয়েন্ট এলাকায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে কয়েকশত কৃষক অংশ নেন।
সভায় কৃষকেরা অভিযোগ করেন, একটি প্রভাবশালী মহল সেচ প্রকল্পে অনৈতিক সুবিধা নিতে না পেরে এখন বিভিন্ন মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। তারা বলেন, এসব অপপ্রচার প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করছে এবং সাধারণ কৃষকদের বিভ্রান্ত করছে।
কৃষকেরা এসময় দাবি জানান, যারা মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে এবং প্রশাসনের নজরদারি বাড়াতে হবে।
কৃষক আফজাল মিয়া বলেন, ‘বছরের পর বছর আমরা এ সেচ প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে চাষ করি। এখন কিছু লোক নিজেদের স্বার্থে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এতে ক্ষতি হবে কৃষকের। তাই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এর প্রতিবাদ করছি।’
কাস্তুল ইউনিয়নের কৃষক রহিম উদ্দিন বলেন, ‘সেচ প্রকল্প নিয়ে মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ করতে হবে। আমরা চাই দ্রুত সেচ ব্যবস্থা চালু হোক, নইলে ফসলের ক্ষতি হবে।’
কৃষক সানাউল্লাহ বলেন, ‘যারা গুজব ছড়াচ্ছে তারা কৃষকের বন্ধু নয়। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিক এবং কৃষকদের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করুক।’
প্রতিবাদ সভা থেকে কৃষকেরা আরও দাবি জানান, চলমান অপপ্রচার বন্ধ করে দ্রুত সেচ প্রকল্প চালু করতে হবে, যাতে রোপা আমনসহ মৌসুমি ফসল নষ্ট না হয়।
এসকে রাসেল/আরএইচ/এমএস