  2. দেশজুড়ে

কক্সবাজারে ঘুরতে এসে প্রেমিকাকে ভিডিও কলে রেখেই তরুণের আত্মহত্যা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ০৫:০৭ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
কক্সবাজারে ঘুরতে এসে প্রেমিকাকে ভিডিও কলে রেখেই তরুণের আত্মহত্যা

সিলেট থেকে বন্ধুদের সঙ্গে কক্সবাজারে ঘুরতে এসে প্রেমিকার সঙ্গে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে ভিডিও কলে রেখেই আত্মহত্যা করেছেন ফরহাদ হোসেন সৌরভ (২১) নামে এক কলেজছাত্র।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে কলাতলীর হোটেল ওয়ার্ল্ড বিচের ৫০৭ নম্বর কক্ষ থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। কক্সবাজার টুরিস্ট পুলিশের পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মোহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহ সৌরভের আত্মহত্যার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত সৌরভ সিলেটের দক্ষিণ সুরমার মনিপুর এলাকার মোহাম্মদ মতিউর রহমানের ছেলে। তিনি এমসি কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র।

কক্সবাজার জেলা পুলিশ জানায়, পাঁচ বন্ধুসহ সিলেট থেকে কক্সবাজারে যান সৌরভ। দুপুরে তারা হোটেলে ওঠেন। রাতে চার বন্ধু কেনাকাটা করতে বাইরে গেলে সৌরভ তার কক্ষে একাই ছিলেন। পরে সৌরভের প্রেমিকা শিপু ফোন করে অন্য বন্ধুকে জানায়, অভিমান করে সৌরভ তাকে ভিডিও কলে রেখে আত্মহত্যা করছে। খবর পেয়ে তার বন্ধুরা দৌঁড়ে এসে দরজা ভেঙে ঢোকে দেখেন সৌরভ গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে। পরে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর চার বন্ধুকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

কক্সবাজার জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আহমেদ পেয়ার বলেন, প্রেমিকার সঙ্গে মনোমালিন্য থেকেই সৌরভ ভিডিও কলে থাকা অবস্থায় আত্মহত্যা করেছেন। ঘটনাস্থল থেকে মোবাইল ফোনসহ সব আলামত জব্দ করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে

এ বিষয়ে নিহত সৌরভের বড় ভাই মামুন হোসেন বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। মরদেহের ময়নাতদন্ত চলছে। পুলিশ বলছে প্রেমিকার সঙ্গে অভিমান করে সৌরভ আত্মহত্যা করেছে। পুলিশের কাছে ভিডিও রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা কোনোকিছু জানি না। পুলিশ বলছে ভিডিও দেখাবে। ভিডিও দেখলে বিস্তারিত বলতে পারবো।

আহমেদ জামিল/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।