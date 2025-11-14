  2. দেশজুড়ে

বান্দরবানে মোটরসাইকেল খাদে পড়ে প্রাণ গেলো পর্যটকের

প্রকাশিত: ০৭:১২ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
বান্দরবানের থানচি-আলিকদম সড়কে মোটরসাইকেল খাদে পড়ে টিপু বড়ুয়া (২৮) নামে এক পর্যটক নিহত হয়েছে।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) দুপুরে থানচি-আলিকদম সড়কের ১৬ কিলো এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত টিপু বড়ুয়া (২৮) চট্টগ্রাম চন্দনাইশ ফতেহ বড়ুয়া পাড়া এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার সকালে মোটরসাইকেল নিয়ে থানচি ডিম পাহাড় হয়ে আলীকদম আসার পথে ১৬ কিলো নামক স্থানে এলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে আলীকদম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলিকদম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মির্জা জহির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মোটরসাইকেল চালিয়ে আসার সময় ১৬ কিলো এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে এক পর্যটক নিহত হয়েছে। তার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। পরিবার আসলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

