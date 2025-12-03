নওগাঁয় কমরেড মুকুলের স্মরণে সিপিবির শোকসভা
কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) নওগাঁ জেলা কমিটির সাবেক সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড ময়নুল হক মুকুলের স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টায় নওগাঁ শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার মুক্তির মোড়ে এই শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।
শোক সভায় সিপিবি নওগাঁ জেলা শাখার সভাপতি কমরেড অ্যাডভোকেট মোহসীন রেজার সভাপতিত্বে জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সংগঠনের নেতারা তার জীবন, সংগ্রাম ও আদর্শকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড জলি তালুকদার বলেন, কমরেড মুকুল ছিলেন একাধারে বীর মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং নওগাঁর শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকারের অকুতোভয় সংগ্রামী। তিনি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় নওগাঁ মহকুমা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিয়েছেন।
স্বৈরাচার এরশাদবিরোধী আন্দোলনে সামনের সারির নেতা হিসেবে তার ভূমিকা স্মরণ করে বক্তারা বলেন, কমরেড মুকুল ছিলেন সততা, সাহস ও আদর্শের প্রতিচ্ছবি, তার মৃত্যু নওগাঁর প্রগতিশীল আন্দোলনের জন্য বিরাট ক্ষতি।
সিপিবি নওগাঁ জেলার সাধারণ সম্পাদক কমরেড শফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিপিবির জেলা কমিটির সাবেক সভাপতি কমরেড প্রদ্যুৎ ফৌজদার, বাসদ নওগাঁ জেলা কমিটির আহ্বায়ক কমরেড জয়নাল আবেদীন মুকুল, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা, সোনালী অতীত সংগঠনের সদস্য আবুল কালাম আজাদ, আদিবাসী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড রেবেকা সরেন, একুশে পরিষদের সভাপতি ডিএম আব্দুল বারী, নওগাঁ জেলা জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি আমিন কুজুর এবং জহির রায়হান চলচ্চিত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক রহমান রায়হান বাহাদুর প্রমুখ।
শোকসভায় প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন এবং বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ অংশ নেন।
উল্লেখ্য, গত ৯ সেপ্টেম্বর কমরেড ময়নুল হক মুকুল ৮০ বছর বয়সে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।
