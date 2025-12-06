লঞ্চ থেকে জব্দ আড়াই হাজার কেজি জাটকা গেলো এতিমখানায়

লঞ্চ থেকে জব্দ আড়াই হাজার কেজি জাটকা গেলো এতিমখানায়
চাঁদপুরের মতলব উত্তরে মেঘনা নদীতে যাত্রীবাহী লঞ্চ থেকে বিপুল পরিমাণ জাটকা জব্দ করেছে মৎস্য বিভাগ। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের সহায়তায় মোহনপুর এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।
ঢাকামুখী যাত্রীবাহী এমভি নড়িয়া-৫ লঞ্চে তল্লাশি চালিয়ে ২ হাজার ৫০০ কেজি জাটকা উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত মাছ স্থানীয় এতিমখানা ও দুস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন কোস্টগার্ড মোহনপুর আউটপোস্টের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার মো. সানোয়ার হোসেন এবং উপজেলা মৎস্য অফিসের স্টাফ ইমাম হোসেন।
শুক্রবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস।
তিনি বলেন, সরকার ঘোষিত জাটকা সংরক্ষণ অভিযানে আমরা নদী ও স্থলপথে নজরদারি বাড়িয়েছি। জাটকা ধরা, পরিবহন ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
মৎস্য কর্মকর্তা আরও বলেন, ১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ অভিযান চলবে। এসময় জাটকা আহরণ বা পরিবহন পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি ইলিশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষায় সবাইকে প্রশাসনের পাশে থাকার আহ্বান জানান।
শরীফুল ইসলাম/এফএ