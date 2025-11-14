পাঁচ দিনের মাথায় গাজীপুরে ফের নতুন ডিসি

পাঁচ দিনের মাথায় গাজীপুরে ফের নতুন ডিসি
মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে আবারও পরিবর্তন এলো গাজীপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) পদে। সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত মো. আজাদ জাহানের স্থলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ আলম হোসেনকে নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এই নিয়োগের তথ্য জানানো হয়।
এর আগে গত ৮ নভেম্বর ভোলার জেলা প্রশাসক মো. আজাদ জাহানকে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজাদ জাহানের দায়িত্ব গ্রহণের আগেই তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মোহাম্মদ আলম হোসেনকে নিয়োগ দেওয়া হলো। ফলে পাঁচ দিনের ব্যবধানে দ্বিতীয়বারের মতো গাজীপুরের জেলা প্রশাসক পদে পরিবর্তন হলো। একই দিনে বিদায়ি জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফিনকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগে উপসচিব হিসেবে বদলি করা হয়।
জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে সূত্রে জানা যায়, বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ২৭তম ব্যাচের কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম হোসেন ২০২৫ সালের ২১ অক্টোবর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উপসচিব হিসেবে যোগ দেন। এর আগে তিনি ২০২১ সালের ৭ মার্চ সিনিয়র সহকারী কমিশনার থেকে উপসচিব পদে পদোন্নতি পান। জেলা প্রশাসক পদে পদায়নের জন্য ফিট লিস্ট প্রণয়নের অংশ হিসেবে ১২ নভেম্বর সন্ধ্যায় মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সম্মেলন কক্ষে উপসচিব পদমর্যাদার ১৫ জন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সেই তালিকায় ১০ নম্বরে ছিলেন মোহাম্মদ আলম হোসেন। তিনি ময়মনসিংহের বাসিন্দা। তিনি যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামাজিক নীতি বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
জানা গেছে, আগামী ১৭ নভেম্বর নতুন নিয়োগ পাওয়া জেলা প্রশাসকদের ঢাকায় ব্রিফিং করা হতে পারে। ব্রিফিংয়ের পরেই নতুন জেলা প্রশাসকগণ নিজ নিজ জেলায় জেলা প্রশাসক হিসাবে যোগদানের সম্ভাবনা রয়েছে।
উল্লেখ্য, মো. আজাদ জাহানকে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর প্রশাসনের ভেতরে নানা আলোচনা শুরু হয়। জানা যায়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক থাকাকালে তাকে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দিতে দেখা যায়। এমন একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল।
এছাড়া, তার বিরুদ্ধে নিজ জেলা ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় প্রায় ৩০০ একর জমিতে অবৈধভাবে মাছের ঘের তৈরির অভিযোগও রয়েছে। এ কারণেই নির্বাচনকালীন গুরুত্বপূর্ণ জেলা গাজীপুরে তার নিয়োগ নিয়ে প্রশাসনের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।
তবে এসব বিতর্কের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত আজাদ জাহানকে সরিয়ে দিয়ে গাজীপুরের নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে মোহাম্মদ আলম হোসেনকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
