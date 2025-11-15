  2. দেশজুড়ে

বাবা-মায়ের স্বপ্ন পূরণে হেলিকপ্টারে বউ আনলো ছেলে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ০২:২৯ এএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
ছবি- সংগৃহীত

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় অনুষ্ঠিত হলো এক ব্যতিক্রমী বিবাহ অনুষ্ঠান। উপজেলার উত্তর ছেংগারচর এম.এম. কান্দি গ্রামের হাজী আ. বারেক দেওয়ানের ছেলে সৌদিপ্রবাসী মো. মহিন উদ্দিন আহাম্মেদ (মেহেদী হাসান রাজু) এবং রুহিতারপাড় গ্রামের মো. আল-আমিন প্রধানের মেয়ে আবিদা সুলতানা অনামিকার বিয়ে ঘিরে এলাকায় সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকাল থেকেই রুহিতারপার ডিএম উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে হেলিকপ্টার অবতরণের খবর ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক নির্ধারিত সময়ে হেলিকপটারটি মাঠে নামতেই শত শত মানুষের ভিড় জমে যায়, আর দেখা যায় উৎসুক জনতার উচ্ছ্বাস। নবদম্পতিকে আনতে হেলিকপ্টার ব্যবহারের এ আয়োজন এলাকাবাসীর মধ্যে বিস্ময় ও আনন্দ ছড়িয়ে দেয়।

বরের বাবা হাজী আ. বারেক দেওয়ান জানান, ছেলে রাজুর ছোটবেলার ইচ্ছা ছিল তার বিয়ে হবে ব্যতিক্রমভাবে। সেই স্বপ্ন পূরণ করতেই হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ফুফাতো ভাই সুমন সরদার বলেন, রাজু সবসময় বলত তার বিয়েটা হবে আলাদা। আজ সেটাই সত্যি হলো। হেলিকপ্টারে করে নবদম্পতিকে আনা আমাদের পরিবারের জন্য সত্যিই গর্বের।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার অংশ হিসেবে ১৩ নভেম্বর ছিল হলুদ, ১৪ নভেম্বর শুভ বিবাহ ও কনের বাড়িতে প্রীতিভোজ, আর ১৫ নভেম্বর শনিবার বরপক্ষের বাসায় প্রীতিভোজের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে পুরো অনুষ্ঠানমালা।

কনের বাবা আল-আমিন প্রধান জানান, ছোটবেলায় রাজু বলত বিয়ে করব একটু অন্যভাবে। সেই স্বপ্নটাই পূরণ করলাম। আল্লাহ্ তাদের সংসারকে সুখে রাখুন। আগামীকাল ঘোড়ার গাড়িতে করে নবদম্পতিকে তাদের বাড়িতে আনা হবে। তিনি মেয়ের সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য সকলের দোয়া কামনা করেন।

বর মেহেদী হাসান রাজু বলেন, আমি আমাদের সংসারের ছোট ছেলে। বাবা-মা ও পরিবারের সবার স্নেহ-ভালোবাসায় বড় হয়েছি। জীবনের নতুন পথচলায় তাদের আশীর্বাদই আমার বড় শক্তি।

শরীফুল ইসলাম/এমআরএম

