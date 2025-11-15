  2. দেশজুড়ে

যমুনা নদীতে বাল্কহেডে চাঁদাবাজি, আটক ১০

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
যমুনা নদীতে বাল্কহেডে চাঁদাবাজি, আটক ১০

সিরাজগঞ্জের চৌহালীতে যমুনা নদীতে বালুবোঝাই বাল্কহেড থেকে চাঁদাবাজির সময় হাতেনাতে ১০ জনকে আটক করেছে নৌ-পুলিশ।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার ঘোড়জান ইউনিয়নের মুরাদপুর এলাকার যমুনা নদীর মাঝ থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন, ওই ইউনিয়নের পূর্ব মুরাদপুর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে আল-আমিন (২৪), মৃত আব্দুল খলিফার ছেলে নজরুল ইসলাম (৪৫), মৃত আব্দুল লতিফ সিকদারের ছেলে মানিক সিকদার (৫৪), আবুল হোসেন সিকদারের ছেলে শহিদুল ইসলাম (৪৫), মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে আব্দুল আলীম (৪০), মৃত আমোদ আলীর ছেলে শরীফুল ইসলাম (৩৫), সোলায়মান সিকদারের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন (৩৫), ইউসুফ আলীর ছেলে ইউনুস আলী (২৬), মৃত সন্তেশ আলীর ছেলে শহিদুল ইসলাম (৪৫) ও রেহাই কাউলিয়া গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে ফরিদ হোসেন (৪৬)।

জানা যায়, যমুনা নদীর ইজারা করা বালুমহাল থেকে বিভিন্ন স্থানে নৌপথে প্রতিদিন শত শত বাল্কহেড নিয়ে যান ব্যবসায়ীরা। এসব বালু বহনকারী বাল্কহেড থেকে তারা নিয়মিতভাবে চাঁদা নেন। এমন খবর পেয়ে নৌপুলিশ স্পিডবোটে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের হাতেনাতে আটক করে।

চৌহালী নৌ-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফিরোজ আহম্মেদ জাগো নিউজকে জানান, নদীতে বালুভর্তি বাল্কহেড থেকে চাঁদাবাজি করার সময় তাদের হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা, নগদ দুই হাজার টাকা ও ১০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় চাঁদাবাজির মামলার প্রস্তুতি চলছে।

এম এ মালেক/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।