নেত্রকোনায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

নেত্রকোনায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় পুকুরে ডুবে দুই শিশু মারা গেছে। শনিবার (১৫ নভেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার গন্ডা ইউনিয়নের কালিয়ান গ্রামে তারা মারা যায়।
তারা হচ্ছে, উপজেলার কালিয়ান গ্রামের ফেরদৌস মিয়ার ছেলে শাহাদাৎ ওরফে চাঁদ (৭) এবং একই উপজেলার শিবপুর গ্রামের সাখাওয়াত হোসেনের মেয়ে তাসফিয়া আক্তার (৭)।
কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, শুক্রবার আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান কালিয়ান গ্রামের বাসিন্দা গন্ডা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি বোরহান উদ্দিন মোহাম্মদ তমজিদ। মারা যাওয়া শিশু শাহাদাতের বাবা ফেরদৌস মিয়া প্রয়াত বিএনপি নেতা মোহাম্মদ তমজিদের ভাই। তার মৃত্যুতে শোকে ভারাক্রান্ত পরিবারটি। এই অবস্থার মধ্যে শনিবার দুপুরে তিন শিশু বাড়ির পাশের পুকুরে যায়। এক পর্যায়ে শাহাদাৎ ও তাসফিয়া পানিতে পরে ডুবে যায়। সঙ্গে থাকা আরেক শিশু দ্রুত বাড়িতে গিয়ে খবর দিলে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গুরুতর অবস্থায় কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুই শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।
