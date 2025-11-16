  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৪:৪০ এএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
আগের চেয়ে পুলিশের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, দেশের পরিস্থিতি এখনো ভালো আছে এবং ভবিষ্যতেও ভালো থাকবে। তিনি মনে করেন, সবার সহযোগিতা থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হবে এবং পুলিশের মনোভাব ও মনোবলের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন ট্যুরিজম পার্ক পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, সবাই যদি সহযোগিতা করে এবং সবাই যদি নিজের কাজটা ভালোভাবে করে তাহলে নির্বাচন সুষ্ঠভাবে হবে। বর্তমানে যে অবস্থা আছে তাতে নির্বাচন করতে কোনো অসুবিধা নেই। নির্বাচনকালীন সময় এরকমের ছোটোখাটো ধরনের ঘটনা সব সময়ই ঘটে। বর্তমানে কোনো অস্থিরতা নেই।

সমুদ্র নিরাপত্তা সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে। তবে অনেক সময় জেলেরা মাছ শিকারের সময় অজান্তেই মিয়ানমারের জলসীমায় ঢুকে পড়ায় তাদের আটক হওয়ার ঘটনা ঘটে। আমরা জেলেদের প্রণোদনা বাড়ানোর চেষ্টা করছি।

কৃষি বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, এ বছর দেশে আমনের উৎপাদন ভালো হয়েছে। কৃষকরাই জাতির মেরুদণ্ড। তাদের উৎপাদিত ফসলের উপরই আমাদের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল; কিন্তু তাদের সুখ-দুঃখের কথা অধিকাংশ সময়েই কেউ তুলে ধরে না।

পুলিশের বিষয়ে তিনি আরও বলেন, আগের চেয়ে পুলিশের মনোভাব ও মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশের দক্ষতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী জেলা পুলিশ সুপার আনোয়ার জাহিদ, আনসার ও ভিডিপির বিভাগীয় উপ-মহাপরিচালক আব্দুস সামাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সমীর সরকার, কলাপাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়াসিন সাদেক, কুয়াকাটা রিজিয়নের এডিশনাল ডিআইজি অর্নিমান চাকমা, পটুয়াখালী ব্যাটালিয়নের ব্যাটালিয়ন কমান্ডার (সিও) সদন চাকমা ও জেলা কমান্ডার শফিকুর রহমান।


