চাঁপাইনবাবগঞ্জে নদী থেকে যুবলীগ নেতার ছেলের মরদেহ উদ্ধার
চাঁপাইনবাবগঞ্জের পাগলা নদী থেকে শাহরিয়ার নাইম (১৬) নামে এক যুবলীগ নেতার ছেলের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৫ নভেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার রামচন্দ্রপুরের পাগলা নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
শাহরিয়ার নাইম জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার দুর্লভপুরের রফিকুল ইসলামের ছেলে। রফিকুল ইসলাম শিবগঞ্জ উপজেলা যুবলীগের সভাপতি।
নৌ-পুলিশের ইনচার্জ তৌহিদুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে নৌ-পুলিশ শাহরিয়ারের মরদেহ উদ্ধার করে। সে গত ১৩ নভেম্বর বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। ওই দিন পড়াশোনা নিয়ে তাকে বকাবকি করেছিলেন পরিবারের সদস্যরা।
তিনি আরও বলেন, মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। তাই প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পানিতে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে শাহরিয়ারের।
সোহান মাহমুদ/এফএ/জেআইএম