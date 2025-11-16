এবার ফেনীতে জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে আগুন
ফেনী শহরের মুক্ত বাজারে শহীদদের স্মরণে নির্মিত জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (১৬ নভেম্বর) সকালে আগুন দেওয়ার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এদিন ভোরে আগুন দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, দুর্বৃত্তরা মুখে মাস্ক পরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়।
ফেনী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সামসুজ্জামান বলেন, ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ আছে। আমরা সেসব ফুটেজ সংগ্রহ করার কাজ করছি। সিসিটিভি ফুটেজ হাতে পেলে বুঝতে পারবো কখন কারা কীভাবে আগুন লাগিয়েছে। এ ঘটনায় মামলা হবে।
ফেনীর আহত জুলাই যোদ্ধা নাহিদুর রহমান জানান, জুলাই শহীদদের অসম্মান করতে এভাবে আগুন দেওয়া হয়। যেহেতু আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ আছে পুলিশ চাইলে এ সব দুর্বৃত্তদের আইনের আওতায় আনতে পারবে।
ফেনী জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আলাল উদ্দিন আলাল জানান, থানার নাকের ডগায় এরকম ঘটনা ঘটানোর মধ্যদিয়ে প্রমাণ হয় যে, আওয়ামী দুর্বৃত্তরা এখনও ফেনীতে অবস্থান করছে। তারা সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি জায়গায় নাশকতা করেছে। ভবিষ্যতে তারা আরও বড় কিছু করতে পারে। অথচ আমরা যারা জুলাই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি করছি। আমাদের আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া দরকার।
ফেনী জেলা জামায়াতের আমির মুফতি আবদুল হান্নান বলেন, আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা শুধু জেলায় অবস্থান করছে না, তারা নাশকতা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সব ফ্যাসিস্টদের শক্ত হাতে দমন না করলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের সহিংসতা ঘটাবে তারা। দলমত নির্বিশেষে সবাই এ ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে মাঠে সোচ্চার হতে হবে।
এর আগে বরগুনা, পিরোজপুর ও পটুয়াখালীতে জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/জেআইএম