প্রকাশিত: ০১:০২ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
এইচএসসির ফল পুনঃনিরীক্ষণ: রাজশাহী বোর্ডে ফেল থেকে পাস ৫৩ জন

রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) সকালে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে অকৃতকার্য থেকে নতুনভাবে কৃতকার্য হয়েছে ৫৩ শিক্ষার্থী। এছাড়া জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮ জন।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আনম মোফাখখারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ২৫ হাজার ৭০৮ জন শিক্ষার্থী পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছিল। এসব আবেদনে মোট ৮২ হাজার ২২৩টি বিষয় ছিল।

তিনি আরও বলেন, পুনঃনিরীক্ষণের পর ২০৯ জন শিক্ষার্থীর ফলাফলের গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। এতে ২১১ জন শিক্ষার্থীর ফলাফল পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়া ১৯ জন শিক্ষার্থী নতুন করে গ্রেড পরিবর্তন হওয়ার ফলে জিপিএ-৫ পেয়েছে। অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হয়েছে ৫৩ জন। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য পরিবর্তন হয়েছে ৯৭ জনের।

চলতি বছর রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় এক লাখ ৩০ হাজার ৮৮৭ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। চলতি বছর রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৫৯ দশমিক ৪০ শতাংশ। এটি টানা বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

