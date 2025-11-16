মাগুরা-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ

মাগুরা-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ
মাগুরা-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একাংশের নেতাকর্মীরা। রোববার (১৬ নভেম্বর) বেলা ১১টায় মহম্মদপুর উপজেলার আউনাড়া বাজারে সড়কের ওপর অবস্থান নেন তারা।
নেতাকর্মীদের দাবি, ঘোষিত মনোনয়নে সম্ভাব্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরীর মনোনয়ন বাতিল করে কাজী কামালকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে।
বেলা ১১টায় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা বিক্ষোভ মিছিলটি বের করেন। তারা মিছিলে কাজী কলামালের ছবিসহ প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থীর মনোনয়ন নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এরই প্রতিবাদে আউনাড়া বাজার থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে বাজারের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একই স্থানে সড়কের ওপর সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এসময় বিক্ষোভকারীরা ‘মনোনয়ন পরিবর্তন চাই’, ‘তৃণমূলের মতামতের মূল্য দাও’এ ধরনের বিভিন্ন স্লোগান দেন।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া আক্কাস আলী বলেন, তৃণমূলের মতামত উপেক্ষা করে মনোনয়ন দিলে দল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যাকে জনগণ চায় না তাকে চাপিয়ে দিলে তৃণমূলের কর্মীদের মনোবল ভেঙে যাবে। এজন্য জরুরি ভিত্তিতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানান তারা।
বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মাগুরা, মহম্মদপুর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তদন্ত খাইরুল ইসলাম বলেন, আমরা সতর্ক অবস্থানে আছি পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এমএন/জেআইএম