ময়মনসিংহে ডেঙ্গুতে প্রাণ গেলো ২ জনের, নতুন ভর্তি ৫২

ময়মনসিংহে ডেঙ্গুতে প্রাণ গেলো ২ জনের, নতুন ভর্তি ৫২
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুরে জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম।
মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন- নেত্রকোনার পূর্বধলা থানাধীন সুরেশ চন্দ্র বনিকের স্রী অঞ্জলী রানী বনিক (৬০) ও একই থানাধীন ইউনূস আলীর ছেলে আবুল কাশেম (৬০)।
তিনি বলেন, শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেলে সাড়ে ৪টার দিকে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন অঞ্জলী রানী বনিক। তাকে যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছিল। এরইমধ্যে আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মারা যান তিনি। অপরদিকে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছিলেন আবুল কাশেম। তিনি গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মারা যান। মরদেহগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
উপপরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম আরও বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৫২ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে মোট ৯০ জন ভর্তি রয়েছে। এরমধ্যে পুরুষ রয়েছে ৬৩ জন, নারী ২০ জন ও শিশু রয়েছে ৭ জন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এনএইচআর/এমএস