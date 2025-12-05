২৭২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা
বিএনপির মিত্রদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ, সোমবার জরুরি সংবাদ সম্মেলন
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ২৭২ আসনে নিজেদের প্রার্থী দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি। এ দিয়ে বিএনপির মিত্র ১২ দলীয় জোট নেতাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর খিলগাঁওয়ে ১২ দলীয় জোট প্রধান ও জাতীয় পার্টি (জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দারের কার্যালয়ে ডাকা বৈঠকে বিএনপির এ সিদ্ধান্তে ‘বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ’ প্রতিক্রিয়া জানান জোটের নেতারা।
বৈঠকে শরিক দলের নেতারা অভিযোগ করেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান শরিকদের সঙ্গে বৈঠকে নির্বাচন ও সরকার গঠনের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২৭২টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে সেই প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করা হয়েছে। তাদের দাবি, কোনো আলোচনা ছাড়াই সব আসনে বিএনপি একপাক্ষিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে।
জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ জাতীয় দলের চেয়ারম্যান সৈয়দ এহসানুল হুদা বলেন, এ পরিস্থিতিতে জোট কীভাবে এগোবে তা স্পষ্ট করতে আগামী সোমবার (৮ ডিসেম্বর) এক জরুরি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সংবাদ সম্মেলনের সময় ও স্থান শনিবার জানানো হবে।
বৈঠকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার, ন্যাশনাল লেবার পার্টির চেয়ারম্যান লায়ন ফারুক রহমান, কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান শামসুদ্দিন পারভেজ, এলডিপির মহাসচিব তমিজ উদ্দিন টিটু, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এম এ বাসার, ইসলামিক পার্টির মহাসচিব আবুল কাশেম, ইউনাইটেড লিবারেল পার্টির চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল পিএনপির চেয়ারম্যান ফিরোজ মোহাম্মদ লিটন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি জাকির হোসেন, নয়া গণতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি এম এ মান্নান ও মহাসচিব ইমরুল কায়েস, বাংলাদেশ জাতীয় দলের মহাসচিব সারোয়ার আলম, জাতীয় পার্টির যুগ্ম মহাসচিব নজরুল ইসলাম এবং ইসলামী ঐক্য জোটের যুগ্ম মহাসচিব ইলিয়াস হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি কামনা করে মোনাজাত করা হয়।
