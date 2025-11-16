জিপিএ-৫ সাতজন
সিলেটে এইচএসসিতে ফেল থেকে পাস করলেন ৩১ শিক্ষার্থী
এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সিলেট শিক্ষাবোর্ডে ফল চ্যালেঞ্জ (পুনঃনিরীক্ষণ) করে পাস করেছেন আরও ৩১ জন। একই নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন আরও সাতজন। গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে ১২৫ জনের।
রোববার (১৬ নভেম্বর) সিলেট শিক্ষাবোর্ডের প্রকাশিত পুনঃনিরীক্ষণের ফলাফলে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
সিলেট শিক্ষাবোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এইচএসসি ফলালফল পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছিলেন ১৬ হাজার ১৫ জন শিক্ষার্থী। আবেদন করা শিক্ষার্থীদের ৫৩ হাজার ৯৩৮টি খাতা পুনঃনিরীক্ষণ করে ৪৪১টি খাতার নম্বর পরিবর্তন হয়েছে। জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে ১৪১ জন শিক্ষার্থীর। নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন সাতজন।
সিলেট শিক্ষাবোর্ডের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শরীফ আহমেদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
আহমেদ জামিল/এসআর/এমএস