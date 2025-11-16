ফরিদপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদককে বহিষ্কার
ফরিদপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম রোমানকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম রোমানকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হলো।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির রোববার এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তার সঙ্গে সাংগঠনিক কোনো সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা দেন।
এ ব্যাপারে খাইরুল ইসলাম রোমান জাগো নিউজকে বলেন, ১৮ বছর ধরে ছাত্রদলের রাজনীতিতে জড়িত। দল যেটা ভালো মনে করেছে সেটা করেছে। দলের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিতে রাজি আছি।
ফরিদপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আরিফীন কায়েছ মাহমুদ বলেন, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম রোমানকে সাংগঠনিক পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছি।
