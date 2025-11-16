‘সর্বাত্মক শাটডাউন’ লিখে বরগুনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তালা

‘সর্বাত্মক শাটডাউন’ লিখে বরগুনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তালা
বরগুনার বামনা উপজেলায় রাতের আঁধারে একটি ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও স্কুলসহ ১০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ফটকে শিকল বেঁধে তালাবদ্ধ করে রাখার ঘটনা ঘটেছে। ফটকে কাগজে প্রিন্ট করে লেখা ‘সর্বাত্মক শাটডাউন’।
রোববার (১৬ নভেম্বর) দুপুরের দিকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ঘোষিত সর্বাত্মক শাটডাউন কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলোর ফটক তালাবদ্ধ করা হয়েছে।
নিষিদ্ধ সংগঠন বরগুনা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল কবির রেজা বিষয়টি জানিয়ে তার ফেসবুকে তালাবদ্ধ বিভিন্ন ফটকের ছবিসহ একটি পোস্ট করেন।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শনিবার (১৫ নভেম্বর) দিনগত রাতে গোপনে বামনা উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ফটকে তালা দেওয়ার এ ঘটনা ঘটে। এরমধ্যে বুকাবুনিয়া ইউনিয়ন ভূমি অফিস, বুকাবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় এবং বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ ১০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানে তালাবদ্ধ করা হয়েছে বলে দাবি জেলা ছাত্রলীগের। তবে পুলিশ বলছে, ১০টি নয় মাত্র তিনটি প্রতিষ্ঠানে রাতের আঁধারে তালা দিয়েছিল দুর্বৃত্তরা।
এ বিষয়ে বুকাবুনিয়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অঞ্জন চ্যাটার্জি বলেন, “সকালে এসে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা গেটে তালা ঝোলানো ও ‘সর্বাত্মক শাটডাউন’ লেখা কাগজ দেখতে পান। পরে পুলিশকে খবর দিয়ে তালা ভেঙে ফেলা হয়। এ কাজ কারা করেছে তা আমরা জানি না।”
বামনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুন অর রশিদ বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে তালা দেখতে পাইনি। তবে স্থানীয়দের দাবি, রাতে কে বা কারা তালাবদ্ধ করে চেলে গেছেন।
নুরুল আহাদ অনিক/এসআর