বরগুনায় নাশকতার অভিযোগে আওয়ামী লীগের ৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার

বরগুনায় নাশকতার অভিযোগে আওয়ামী লীগের ৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার
বরগুনায় নাশকতা ও ভাঙচুরের অভিযোগে আওয়ামী লীগের চার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিএনপি কার্যালয় ভাঙচুর, লিফলেট বিতরণ ও জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের করা তিনটি মামলায় তাদের গ্রেফতার করা হয়।
রোববার (১৬ নভেম্বর) রাতে বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইয়াকুব হোসাইন গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
এর আগে শনিবার (১৫ নভেম্বর) দিবাগত ভোর রাত থেকে রোববার দুপুর পর্যন্ত বরগুনা সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তারা হলেন, বরগুনা সদর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল সিকদার, বদরখালী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য ও গৌরিচন্না ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম হিরণ এবং ছাত্রলীগ কর্মী রায়হান।
পুলিশ জানায়, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের শাটডাউন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গ্রেফতার ব্যক্তিরা নাশকতার পরিকল্পনা করছিলেন। এরমধ্যে বিশেষ আইনে দায়ের করা মামলায় লিফলেট বিতরণের অভিযোগে মতিউর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। বিএনপি অফিস ভাঙচুর মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি শহিদুল ইসলাম হিরণ ও একই মামলায় বাবুল সিকদারকে আটক করা হয়।
এ ছাড়াও ১২ নভেম্বর মধ্যরাতে বরগুনার সার্কিট হাউসে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় রায়হান নামে এক ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এ বিষয়ে বরগুনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইয়াকুব হোসাইন বলেন, নাশকতা ও ভাঙচুরের অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। আদালতের নির্দেশে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
