শেরপুরে গভীর রাতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল

জেলা প্রতিনিধি শেরপুর
প্রকাশিত: ১০:০৬ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
শেরপুরে গভীর রাতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মশাল মিছিল

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ঘোষিত শাটডাউনের প্রতি সমর্থনে শেরপুরে গভীর রাতে ঝটিকা মশাল মিছিল হয়েছে।

রোববার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে মিছিলটির ভিডিও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতারা নিজেদের ফেসবুকে ছড়িয়ে দেন।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাতে পৌর শহরের সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এলাকায় শেরপুর-ময়মনসিংহ সড়কে ঝটিকা মশাল মিছিলটি বের করা হয়।

শেরপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান ভূঁইয়া বলেন, শেরপুর একটি সীমান্তবর্তী জেলা। কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের ব্যাপারে পুলিশ অবগত আছে। আমরা টহল ব্যবস্থা জোরদার করেছি।

