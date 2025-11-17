  2. দেশজুড়ে

‘রাজু স্যারকে ছাড়া আমি কাউকে বিয়ে করবো না’

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মেহেরপুর
প্রকাশিত: ১২:২২ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া ভিডিওকে কেন্দ্র করে আলোচনায় আসে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইসবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের সঙ্গে এক ছাত্রীর কথোপকোথন ও আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গির ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় ওই শিক্ষকের বরখাস্ত চেয়ে আন্দোলন শুরু হয়। এর মাঝেই ওই ছাত্রী একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছে ফেসবুকে। এতে নতুন করে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

রোববার (১৭ নভেম্বর) রাতে প্রকাশিত ভিডিও বার্তায় ওই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ওই ছাত্রী প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। প্রায় ২৫ সেকেন্ডের এই ভিডিওটি প্রকাশের পরপরই ভাইরাল হয়।

ওই ছাত্রী ভিডিও বার্তায় বলেন, ‘রাজু আহমেদ স্যারকে ছাড়া আমি কাউকেই বিয়ে করবো না। ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় আমার সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে। এখন আমি চাই তিনি যেন আমাকে বিয়ে করেন।’

এর আগে শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেল থেকে ইমো অ্যাপ ব্যবহার করে প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ ও ওই ছাত্রীর কথোপকথন ও অশালীন আচরণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওটি ফেসবুকে আপলোড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক শেয়ার হতে থাকে ও দ্রুতই জেলায় সমালোচনার ঝড় ওঠে।

রোববার সকাল থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্লে-কার্ড হাতে বিদ্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। তারা প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের শাস্তি ও স্থায়ী বরখাস্তের দাবিতে স্লোগান দেন। বিক্ষোভে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও অংশ নেন।

শিক্ষার্থীরা ভাষ্য, এমন অনৈতিক আচরণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তারা দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

ঘটনার জেরে পুরো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বহু ব্যবহারকারী এ বিষয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। অনেকেই ঘটনাটিকে শিক্ষাঙ্গণে নৈতিক অবক্ষয়ের একটি ভয়াবহ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আসিফ ইকবাল/এমএন/এমএস

