মেহেরপুরে প্রধান শিক্ষকের বহিষ্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের অশ্লীল ভিডিও কেলেঙ্কারি ফাঁস হওয়ায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পুরো বিদ্যালয়। ঘটনার প্রতিবাদে রোববার (১৬ নভেম্বর) সকাল থেকে বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। তাদের একটাই দাবি প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কার।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে প্রধান শিক্ষককে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন কথোপকথন ও অঙ্গভঙ্গিতে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এ ঘটনার পর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।
অভিভাবক মজিবুল হক বলেন, বিদ্যালয়ের পরিবেশ সবসময় ভালো ছিল। কিন্তু এ ঘটনার পর সন্তানদের নিয়ে ভীষণ আতঙ্কে আছি। একজন শিক্ষক যদি নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে আঘাত করেন। তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা কোথায়?
শিক্ষকরাও ঘটনাটিতে বিব্রত। তারা জানান, এ ধরনের অনৈতিক ঘটনার কঠোর শাস্তি না হলে শিক্ষাঙ্গণে শৃঙ্খলা নষ্ট হবে। অন্যরা সাহস পাবে এক ধরনের নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডে জড়াতে।
এদিকে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মোখলেসুর রহমান জানান, ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসার পরপরই প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। স্থায়ী বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চলছে, খুব দ্রুতই আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানানো হবে।
মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম বলেন, ঘটনা জানার পর ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করেছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
