মানিকগঞ্জে ইসলামী ব্যাংকে অগ্নিকাণ্ড
মানিকগঞ্জের সিংগাইরে ইসলামী ব্যাংক শাখায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় প্রায় ৩০ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে এ আগুন লাগে বলে নিশ্চিত করেন শাখা ব্যবস্থাপক মো. রমজান আলী।
তিনি জানান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ব্যাংকের অভ্যন্তরে আটটি কম্পিউটার, দুটি প্রিন্টার, তিনটি এসি, বিভিন্ন ফার্নিচারসহ গুরুত্বপূর্ণ আসবাবপত্র পুড়ে যায়। এতে প্রায় ৩০ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
খবর পেয়ে সিংগাইর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট, থানা পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা যৌথভাবে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
সিংগাইর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ইনচার্জ মো. মহিবুর রহমান জানান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
এ ঘটনায় সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে ইসলামী ব্যাংকের ঢাকা নর্থ জোন প্রধান ও সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট একে এম মাহবুব মোরশেদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
শাখা ব্যবস্থাপক রমজান আলী গ্রাহকদের উদ্দেশে বলেন, ‘ঘটনাটি দুঃখজনক হলেও আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সব সেবা স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। গ্রাহকদের শান্ত থেকে ধৈর্য ধারণ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।’
