কুষ্টিয়া-৪
প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিএনপির একাংশের মশাল মিছিল
কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমীর মনোনয়ন পরিবর্তন চেয়ে মশাল মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি নুরুল ইসলাম আনছার প্রামাণিকের সমর্থকরা।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কুষ্টিয়া রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের কুমারখালী কাজীপাড়া মোড় থেকে এ কর্মসূচি শুরু করেন তারা।
পরে শহরের বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন গোলচত্বর এলাকায় প্রায় আধাঁঘণ্টা ব্যাপী অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন তারা। এতে সড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। এ সময় আনছার প্রামাণিককে মনোনয়ন দিতে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা।
এসময় জগন্নাথপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল করিম বিশ্বাস বলেন, মেহেদীকে পরিবর্তন করে আনছারকে মনোনয়ন না দিলে এই আসনে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করা সম্ভব হবে না। এখানে রুমী সাহেব থাকলে জামায়াত জিতে যাবে। সে জন্য পরিবর্তন করে আনছারকে চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে তারা নিয়মিত বিক্ষোভ ও মশাল মিছিল চালিয়ে যাচ্ছেন।
উল্লেখ্য, ৩ নভেম্বর কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এরপর থেকেই আনছার প্রামাণিকের সমর্থক-নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল, মশাল মিছিল, মানবন্ধন, সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন।
