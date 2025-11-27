রাজশাহী-নাটোরের ঘরে ঘরে অবৈধ কারখানা, রস ছাড়াই তৈরি হচ্ছে গুড়

রাজশাহী-নাটোরের ঘরে ঘরে অবৈধ কারখানা, রস ছাড়াই তৈরি হচ্ছে গুড়
শীত মৌসুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্যতম বৃহৎ গুড় উৎপাদনকারী অঞ্চল রাজশাহী ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে রাসায়নিকভাবে উৎপাদিত ভেজাল গুড়ে বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। রাজশাহীর বাঘা ও চারঘাট এলাকার শতাধিক বাড়িতে থাকা গোপন কারখানায় চিনি, ক্ষতিকর রাসায়নিক এমনকি প্লাস্টিক-জ্বালানি আগুন ব্যবহার করে বিষাক্ত গুড় তৈরি করা হচ্ছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) যৌথ অভিযানে বাঘা উপজেলার আড়ানী এলাকায় ভেজাল গুড় উৎপাদন ও সংরক্ষণের জন্য পাঁচ ব্যবসায়ীকে ২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।এসময় নকল গুড় তৈরিতে ব্যবহৃত প্রায় এক হাজার কেজি সরঞ্জাম এবং রাসায়নিক জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে।
র্যাব-৫ এর ডেপুটি কমান্ডার মেজর মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, যে খেজুর বা আখের গুড় হিসেবে বিক্রি করা পণ্যটিতে আসল খেজুর রস বা আখের নির্যাসের একটিও চিহ্ন নেই। অসাধু ব্যবসায়ীরা ফিটকিরি, চুন, রাসায়নিক রঙসহ বেশিরভাগ টেক্সটাইল রঞ্জক, গ্যাস পাউডারের সঙ্গে পরিশোধিত চিনি মিশিয়ে দিচ্ছে। এমনকি জ্বলন্ত প্লাস্টিক ব্যবহার করে জ্বালানি হিসেবে মিশ্রণটি রান্না করা হয়।
তিনি আরও বলেন, এখানে প্লাস্টিক পোড়ানো থেকে নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া পণ্যটিকে দূষিত করে এবং বিশেষ করে শিশুদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে। কেবল প্লাস্টিকের ধোঁয়া দীর্ঘস্থায়ী রোগের কারণ হতে পারে।
তিনি জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটি উপজেলায় ভেজাল একটি পূর্ণাঙ্গ কুটির শিল্পে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি পরিবারে একটি ছোট অবৈধ গুড় কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এই এলাকা এবং নাটোরের কিছু অংশ এখন দেশের গুড়ের একটি বড় অংশ সরবরাহ করে - এবং এর বেশিরভাগই রাসায়নিকভাবে উৎপাদিত হয়।
আরও পড়ুন
মাগুরায় নিম্নমানের শিশুখাদ্য বিক্রি, ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
ক্ষতিকারক উপাদান মিশিয়ে গুড় তৈরি, পাঁচ কারখানাকে জরিমানা
মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রাজশাহী এবং নাটোরের ভেজাল গুড় ফেইসবুক পেইজ এবং অনলাইন বাজারে ‘জৈব খেজুর গুড়’ নামে ব্যাপকভাবে বিক্রি হচ্ছে। অনেক অনলাইন পৃষ্ঠা আজকের অভিযানের প্রতিবাদ করেছে কারণ তারা এই অবৈধ সরবরাহের ওপর নির্ভর করে। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হলো অনলাইন বিতরণ শৃঙ্খলের মূল হোতাদের চিহ্নিত করা।
এদিকে, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের রাজশাহী জেলা কার্যালয় সম্প্রতি পরীক্ষিত দশটি নমুনার সবকটিতেই ভেজাল পাওয়া গেছে।
জেলা খাদ্য নিরাপত্তা কর্মকর্তা ইয়ামিন হোসেন বলেন, দশটি উৎপাদক থেকে সংগ্রহ করা নমুনায় হাইড্রোজ এবং ডিটারজেন্টসহ বিপজ্জনক রাসায়নিক রয়েছে। আমরা তাদের আসল গুড় তৈরির নির্দেশ দিয়েছি। আমরা আবার পরীক্ষা করব এবং তারপরেই বাজারে সরবরাহের অনুমতি দেব।
তবে, গ্রামবাসী এবং ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, দুর্বল পর্যবেক্ষণ এবং উচ্চ লাভের কারণে স্থানীয় বাজারে ভেজাল গুড় ইতোমধ্যেই সয়লাব হয়েছে।
চারঘাট উপজেলার একজন উৎপাদক পিন্টু আলী বলেন, যারা খাঁটি খেজুরের গুড় তৈরি করছেন তারা বছরের পর বছর ধরে লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছেন।
তিনি বলেন, এক কেজি খাঁটি খেজুরের গুড় তৈরি করতে ৩৫০-৩৬০ টাকা খরচ হয়, যা ৩৮০-৪২০ টাকায় বিক্রি হয়। কিন্তু ভেজাল গুড় ১৭০-২২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমরা কীভাবে প্রতিযোগিতা করতে পারি?
তিনি আরও বলেন, উচ্চমূল্য বিশুদ্ধতা এবং নিরাপত্তার প্রতিফলন বলে গ্রাহকদের বোঝানো কঠিন হয়ে পড়েছে।
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ শঙ্কর কে বিশ্বাস বলেন, ফিটকিরি, টেক্সটাইল ডাই এবং প্লাস্টিকের ধোঁয়া দিয়ে দূষিত গুড় দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের ফলে কিডনির ক্ষতি, লিভারের রোগ, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ব্যাধি এবং শিশুদের বিকাশগত সমস্যা হতে পারে।
সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) রাজশাহী জেলার সভাপতি আহমেদ শফি উদ্দিন বলেন, কর্তৃপক্ষ যদি এখনই উৎপাদন শৃঙ্খল ভেঙে না দেয়, তাহলে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে সর্বোচ্চ চাহিদার সময় ভেজাল গুড় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের রাজশাহী অফিসের উপ-পরিচালক মো. ইব্রাহিম হোসেন বলেন, বুধবার বাঘা উপজেলায় ভেজাল গুড় উৎপাদনের জন্য তারা পাঁচ ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছেন। ভেজাল গুড় উৎপাদন ও বিতরণের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
সাখাওয়াত হোসেন/কেএইচকে/এমএস