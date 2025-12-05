  2. জাগো জবস

সপ্তাহের সেরা চাকরি: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০৮ পিএম, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সপ্তাহের সেরা চাকরি: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সপ্তাহের সেরা চাকরি: ফাইল ছবি

দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে চাকরির বাজার। বেকারত্বের হার বাড়ছে জ্যামিতিক হারে। এমন হতাশার মধ্যেও কিছু সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আশার আলো দেখায়। তবে তার জন্য নিজেকে আপডেট রাখতে হবে।

তাই চাকরিপ্রার্থীদের জন্য তুলে ধরা হলো সপ্তাহের সেরা চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো। জাগো নিউজের সঙ্গে থাকুন, খুঁজে নিন আপনার পছন্দের চাকরি—

সরকারি চাকরি

সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস 
২২ জনকে নিয়োগ দেবে ডিএসসিসি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা 
কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা 
ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে নিয়োগ, আবেদন ফি ১০০ টাকা 
নিয়োগ দেবে নেসকো, বেতন এক লাখ ৪৯ হাজার টাকা 

ব্যাংক ও আর্থিকপ্রতিষ্ঠানে চাকরি

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দিচ্ছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক 
ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা 
ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস 
ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক 
এনআরবিসি ব্যাংকে নিয়োগ, লাগবে স্নাতক পাস 
অফিসার নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, লাগবে না অভিজ্ঞতা 
নিয়োগ দেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা 
ঢাকায় নিয়োগ দেবে বিকাশ, থাকছে না বয়সসীমা 
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকা 
ঢাকায় চাকরির সুযোগ দিচ্ছে বিক্রয় ডটকম 
মধুমতি ব্যাংকে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ 
জনবল নিয়োগ দেবে বিকাশ, কর্মস্থল ঢাকা 
কপিরাইটার নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা 
অফিসার নিয়োগ দেবে মধুমতি ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস 
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন 
নিয়োগ দিচ্ছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা 
ব্র্যাক ব্যাংকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ 
নিয়োগ দেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা 
অফিসার নিয়োগ দেবে এনআরবিসি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা 

বেসরকারি চাকরি

আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ 
প্রাণ গ্রুপে ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ নিয়োগ, ২২ বছর হলেই আবেদন 
৫০ জনকে নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, লাগবে এসএসসি পাস 
৫০ কর্মী নিয়োগ দেবে আকিজ বেকারস, ফ্রেশারদের অগ্রাধিকার 
নিয়োগ দেবে এসিআই মটরস, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ 
১০০ জনকে নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ 
পলমল গ্রুপে নিয়োগ, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ 
২০ জনকে নিয়োগ দেবে আরএফএল, থাকছে না বয়সসীমা 
ম্যানেজার নিয়োগ দেবে এসিআই, কর্মস্থল ঢাকা 
১৫ অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স 
নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, ২৫ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ 
স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে এসএ গ্রুপ, ৪০ বছরেও আবেদন 
ঢাকায় নিয়োগ দেবে ব্র্যাকনেট, থাকছে না বয়সসীমা 
ম্যানেজার নিয়োগ দেবে উত্তরা মটরস, কর্মস্থল ঢাকা 
ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ নেবে আরএফএল, ২৪ বছর হলেই আবেদন 
জনবল নিয়োগ দেবে সিঙ্গার, থাকছে না বয়সসীমা 
১৫ জনকে নিয়োগ দেবে ট্রান্সকম ইলেক্ট্রনিক্স, লাগবে স্নাতক পাস 
ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে আকিজ ফুড, লাগবে স্নাতক পাস 
ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ 
নারী কর্মী নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স 
সেলস ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আকিজ ডেইরি 
ম্যানেজার নিয়োগ দেবে আকিজ বেকারস, কর্মস্থল ঢাকা 
আবুল খায়ের গ্রুপে ২০০ জনের নিয়োগ, এইচএসসি পাসে আবেদন 
আরএফএল গ্রুপে নিয়োগ, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আবেদনের সুযোগ 
টেরিটরি ম্যানেজার নেবে এসিআই, লাগবে স্নাতক পাস 
৩০ জনকে নিয়োগ দেবে শপআপ, লাগবে এসএসসি পাস 
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে মদিনা গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা 

এনজিও চাকরি

ঢাকায় নিয়োগ দেবে অ্যাকশনএইড, বেতন এক লাখ ৫৪ হাজার 
সিনিয়র অফিসার নিয়োগ দিচ্ছে ব্র্যাক, কর্মস্থল ঢাকা 
শিক্ষক নিয়োগ দেবে হীড বাংলাদেশ, ৫০ বছরেও আবেদন 
হীড বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৫০ হাজার টাকা 
অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে নিয়োগ, বেতন ৮৫ হাজার টাকা 

এ ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য চাকরির খবর পেতে অনলাইন জব পোর্টাল জাগোজবস ডটকম ভিজিট করতে পারেন।

