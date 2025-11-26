রাজশাহী
ক্ষতিকারক উপাদান মিশিয়ে গুড় তৈরি, পাঁচ কারখানাকে জরিমানা
রাজশাহীর বাঘায় চিনি, রং, হাইড্রোজসহ বিভিন্ন ক্ষতিকারক উপাদান মিশিয়ে ভেজাল গুড় তৈরি করায় পাঁচ কারখানাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ১২ পর্যন্ত উপজেলা আড়ানি শাহাপুর এলাকায় এই অভিযান চালান জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও র্যাব-৫।
অভিযানে মো. সাল্টু, মো. লাল্টু ও মো. মুক্তার আলীকে ৫০ হাজার টাকা করে দেড় লাখ, মো. ইনারুলকে ২০ হাজার এবং মো. এনারুলকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক ইব্রাহীম হোসেন বলেন, কারখানাগুলোতে চিনি, রং, হাইড্রোজসহ বিভিন্ন ক্ষতিকারক উপাদান মিশিয়ে ভেজাল গুড় তৈরি করা হচ্ছিল। এতে খেজুর বা আখের রসের কোনো উপাদানই নেই, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ কারণে পাঁচ কারখানাকে মোট ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এমন অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে।
র্যাব-৫ এর রাজশাহী উপ-অধিনায়ক মেজর মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ভেজাল গুড় উৎপাদনকারীরা মাদকের চেয়ে ভয়ংকর কাজ করছে। এসব ভেজাল গুড় সারাদেশে সরবরাহ করা হতো। চিনি, রং, ফিটকিরি ও হাইড্রোজসহ ক্ষতিকর উপাদানে তৈরি গুড়ের আলামত জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
