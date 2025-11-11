মাগুরায় নিম্নমানের শিশুখাদ্য বিক্রি, ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

মাগুরায় নিম্নমানের শিশুখাদ্য বিক্রি, ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
মাগুরার মহম্মদপুরের যশোবন্তপুর এলাকায় নিম্নমানের ও অননুমোদিত শিশুখাদ্য বিক্রির দায়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ৩১ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত পরিচালিত এই অভিযানে স্কুল ও মাদরাসার আশেপাশের দোকানে বিক্রি হওয়া শিশুখাদ্য, মুদিপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য তদারকি করা হয়।
জানা যায়, অভিযানকালে বড়রিয়া এলাকার মেসার্স বিসমিল্লাহ ট্রেডার্সের গাড়ি তল্লাশি করে প্রচুর পরিমাণ নিম্নমানের, অননুমোদিত ও নকল শিশুখাদ্য জব্দ করা হয়। শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এসব খাদ্য সরবরাহের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক রফিকুল ইসলামকে বিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এছাড়া শহরের বিনোদপুর এলাকার মেসার্স রাজ ট্রেডার্সের গাড়িতেও একই ধরনের শিশুখাদ্য পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানটিকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি, মেসার্স জাফর স্টোর নামের এক খুচরা দোকানকে এসব শিশুখাদ্য স্কুল ও মাদরাসার বাচ্চাদের কাছে বিক্রির অভিযোগে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং ভবিষ্যতে এমন অনিয়ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অভিযান শেষে অন্যান্য দোকান ও প্রতিষ্ঠানে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন, ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় এবং ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
অভিযানটি পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মাগুরা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জেলা কৃষি বিপণন অফিস, মাগুরার মো. আলমগীর হোসেন এবং মাগুরা জেলা পুলিশের একটি টিম।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/কেএইচকে/জিকেএস